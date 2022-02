Calciomercato Torino: fissato il prezzo di Bremer dopo il rinnovo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . L’Inter resta i pressing per il difensore brasiliano Il Torino ha annunciato stamane il rinnovo contrattuale fino al giugno 2024 di Bremer, che resta comunque un obiettivo di mercato delle big italiane. Tra queste figura anche l’Inter che ha avuto nelle scorse settimane dei contatti con l’entourage del difensore brasiliano. Bremer rimane uno dei principali obiettivi di mercato della dirigenza nerazzurra per il reparto difensivo, soprattutto se dovesse concretizzarsi l’addio di de Vrij: senza rinnovo dell’accordo in scadenza nel 2023, l’olandese sarebbe destinato a partire. Il patron del ‘Toro’ Cairo valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro il cartellino di Bremer. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . L’Inter resta i pressing per il difensore brasiliano Ilha annunciato stamane ilcontrattuale fino al giugno 2024 di, che resta comunque un obiettivo di mercato delle big italiane. Tra queste figura anche l’Inter che ha avuto nelle scorse settimane dei contatti con l’entourage del difensore brasiliano.rimane uno dei principali obiettivi di mercato della dirigenza nerazzurra per il reparto difensivo, soprattutto se dovesse concretizzarsi l’addio di de Vrij: senzadell’accordo in scadenza nel 2023, l’olandese sarebbe destinato a partire. Il patron del ‘Toro’ Cairo valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro il cartellino di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc: #KaioJorge non si muove da #Torino - GiovaAlbanese : #Zakaria a Torino, domani visite e firme per diventare ufficialmente un calciatore della #Juventus ? #calciomercato… - Gazzetta_it : Juve, #Zakaria stasera arriva a Torino. Domattina le visite mediche - CalcioNews24 : Quanto vuole il #Torino per #Bremer - SBKreal : RT @NicoSchira: ?? Rinnovo fino al 2025 per il giovane talento del #Torino Jacopo #Antolini (classe 2004). L’annuncio nei prossimi giorni. #… -