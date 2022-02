Calciomercato Real Madrid: il dopo Marcelo può arrivare dal Lipsia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Real Madrid pensa al futuro e per la prossima sessione di Calciomercato ha messo nel mirino Angelino come erede di Marcelo Obiettivo futuro nel Calciomercato del Real Madrid sarà la ricerca di un terzino sinistro, con Angelino prima scelta. Il contratto di Marcelo andrà infatti in scadenza e non verrà rinnovato, motivo per cui il club Blancos è sulle tracce del mancino che era entrato anche nelle idee dell’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sports De però, il Madrid non vorrebbe farselo sfuggire. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilpensa al futuro e per la prossima sessione diha messo nel mirino Angelino come erede diObiettivo futuro neldelsarà la ricerca di un terzino sinistro, con Angelino prima scelta. Il contratto diandrà infatti in scadenza e non verrà rinnovato, motivo per cui il club Blancos è sulle tracce del mancino che era entrato anche nelle idee dell’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sports De però, ilnon vorrebbe farselo sfuggire. L'articolo proviene da Calcio News 24.

