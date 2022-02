Calciomercato Napoli, c’è un nuovo nome per il dopo Insigne (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Napoli non è certo stato protagonista del mercato di riparazione, ma questo si spiega, principalmente, con la qualità già elevata della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tuttavia, la finestra di gennaio è stata utile per mettere i paletti del Napoli che verrà. Giuntoli ha già bloccato Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe, che rimarrà in Spagna fino a giugno. Inoltre, sono certi di lasciare gli azzurri sia Ghoulam che Malcuit, i cui contratti non verranno rinnovati. FOTO: Getty – Napoli Malcuit Per sostituire Insigne rimane forte il nome di Adnan Januzaj della Real Sociedad, ma si studiano già le possibili alternative. Attualmente, stando a Calciomercato.com, spunta il nome di Luis Sinisterra del Feyenoord. In ogni caso, il giocatore ha ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ilnon è certo stato protagonista del mercato di riparazione, ma questo si spiega, principalmente, con la qualità già elevata della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tuttavia, la finestra di gennaio è stata utile per mettere i paletti delche verrà. Giuntoli ha già bloccato Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe, che rimarrà in Spagna fino a giugno. Inoltre, sono certi di lasciare gli azzurri sia Ghoulam che Malcuit, i cui contratti non verranno rinnovati. FOTO: Getty –Malcuit Per sostituirerimane forte ildi Adnan Januzaj della Real Sociedad, ma si studiano già le possibili alternative. Attualmente, stando a.com, spunta ildi Luis Sinisterra del Feyenoord. In ogni caso, il giocatore ha ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | Quasi fatta per Mathias #Olivera: arriverà a giugno - Gazzetta_it : Osimhen, sirene dalla Premier. Ma ADL non fa sconti: servono più di 70 milioni - AngeloLaruccia : RT @cmdotcom: #Napoli, grandi manovre sul mercato: due adii a sorpresa. Individuato il post-#Insigne - CristianoC83 : RT @scottotweet: Nel #calciomercato i giocatori non si prenotano, non si bloccano e nemmeno si opzionano. A meno di farlo con regolare cont… - sscalcionapoli1 : NM – Napoli, non siamo mai contenti -