Calciomercato Milan, nuovo attaccante: svelato il piano di Maldini (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Milan si prepara al Calciomercato estivo e pensa al centravanti del futuro: molto dipende da Ibrahimovic, in corsa tre nomi. Chi si aspettava fuochi d'artificio dal mercato di gennaio del Milan sarà rimasto deluso. Il Diavolo ha investito 4 milioni sul giovane attaccante della Stella Rossa Marko Lazetic, ma per il resto non si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato, @sampdoria: #Castillejo deciso a non accettare il prestito. La situazione - DiMarzio : #Calciomercato, @sampdoria | #Castillejo ha dubbi: il club blucerchiato sta cercando di convincerlo al telefono. Le… - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @sampdoria, contatti in corso col @acmilan per #Castillejo: si cerca di chiudere. Le ulti… - sportli26181512 : Tuttosport - Renato Sanches, il Milan si sente in pole: avanti con la trattativa: Con l'addio sempre più probabile… - MilanNewsit : Tuttosport - Renato Sanches, il Milan si sente in pole: avanti con la trattativa -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Torino, UFFICIALE: rinnovo fino al 2024 - Cambia il mercato dell'Inter Un prolungamento importante anche in chiave mercato, che potrebbe incidere in maniera decisiva sulle strategie di Inter, Juventus e Milan.

Dai rinnovi a Scamacca e Botman: Inter e Milan verso il derby con un occhio al mercato Il punto di oggi di Alfredo Pedullà è dedicato al mercato di Inter e Milan che sabato 5 febbraio alle 18 si sfideranno nel derby di Milano.

Calciomercato Milan – Il nuovo attaccante … con l’aiuto della Juve! Pianeta Milan LAZIO - Pedro recupera per la Fiorentina, Acerbi no Oltre a Cabral, anche Pedro e Acerbi si sono presentati alla clinica Paideia per alcuni controlli fisici. Lo spagnolo sarà a disposizione di Sarri per la sfida contro la Fiorentina, mentre il ...

Calcio in tv: le partite di sabato Il match tra il Toro e la Juve Primavera va in onda alle 17 su SportItalia con la telecronaca di Ivan Fusto. Tanto calcio live oggi sul canale 60 del digitale terrestre: sempre per lo stesso campionat ...

