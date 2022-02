Calciomercato, l’attaccante dell’Arsenal può partire in estate! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sembra destinata a finire a giugno l’avventura di Alexandre Lacazette con la maglia dell’Arsenal. Il francese, in scadenza di contratto a giugno, non rientra nel nuovo progetto dei gunners ed è nel mirino del Lione. A confermare l’interesse per l’attaccante è stato lo stesso presidente del club francese, Jean-Michel Aulas. Queste le sue parole, riportate da Fabrizio Romano: “Faremo del nostro meglio per ingaggiare Alexandre Lacazette a giugno”. Il centravanti potrebbe così tornare nella squadra in cui esplose, come dichiarato anche dal direttore sportivo dell’OL, Vincent Ponsot: “Siamo sempre rimasti in contatto con lui”. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sembra destinata a finire a giugno l’avventura di Alexandre Lacazette con la maglia. Il francese, in scadenza di contratto a giugno, non rientra nel nuovo progetto dei gunners ed è nel mirino del Lione. A confermare l’interesse perè stato lo stesso presidente del club francese, Jean-Michel Aulas. Queste le sue parole, riportate da Fabrizio Romano: “Faremo del nostro meglio per ingaggiare Alexandre Lacazette a giugno”. Il centravanti potrebbe così tornare nella squadra in cui esplose, come dichiarato anche dal direttore sportivo dell’OL, Vincent Ponsot: “Siamo sempre rimasti in contatto con lui”.

