Il mercato invernale ha chiuso ufficialmente i battenti in Italia ed Europa. Una sessione complessa che non ha reso i sonni tranquilli ai vari direttori sportivi dei club professionistici sparsi per tutto il Vecchio Continente. Nonostante la crisi pandemica portata, ormai da tempo, dal Covid-19, le società calcistiche hanno deciso di investire nelle trattative di riparazione per consegnare una rosa più pronta ai vari allenatori. Le contrattazioni della stagione rigida servono a questo: correggere errori compiuti in estate o soddisfare esigenze riscontrate nella stagione. Che mercato è stato in Serie A fino al 31 gennaio? Vivo, con colpi pazzeschi e club che sono usciti rafforzati da questa finestra. Adesso, il carrozzone dei sogni si prenderà una pausa fittizia fino all'estate. Tutti sappiamo, però, che le trattative non dormono mai. Nello specifico, il Calciomercato Inter, il massimo desiderio estivo del duo Marotta-Inzaghi.

Rizzitelli: 'Zaniolo via solo per una super offerta' Commenta per primo In un altro calcio, Ruggiero Rizzitelli alla fine degli Anni 80 disse di no proprio alla Juventus per andare alla Roma. 'Di più, quando l'Inter mi cercò e mi offrì il doppio decisi di restare in giallorosso, ma senza chiedere aumenti...', dice l'ex attaccante giallorosso intervistato su La Gazzetta dello Sport. Già, adesso è tutto ...

Calciomercato Inter, le ultime sul rinnovo di Perisic Calciomercato.com Inter, senti Dumfries: “vorrei avvicinarmi a Maicon, Inzaghi corre con noi” “L’Inter ha avuto giocatori incredibili a destra, ma il primo che mi viene in mente è Maicon, vorrei provare ad avvicinarmi a lui. Inzaghi? Lui sente la partita come noi, la gioca, corre insieme a noi ...

Inter-Milan, la critica ai rossoneri: “Scelta poco lungimirante” Così lo stesso giornalista Stefano Agresti si è lasciato andare ad una considerazione sul calciomercato rossonero: “Non è una scelta da società lungimirante quella del Milan di non acquistare un ...

