Calciomercato Barcellona | lo hanno preso a zero | il capocannoniere della Bundesliga sta per firmare

Leggi su goalnews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Ilalle prese con problemi finanziari è riuscita a piazzare un colpo a parametroche rappresenta un usato sicuro. Anzi sicurissimo. In attesa che le indiscrezioni sulla pioggia di soldi per la stagione 2022-23 vengano confermate e gli sponsor effettivamente firmino i contratti milionari, si fa di necessità virtù. Attualmente il club catalano è quinto in classifica con 35 punti e l'obiettivo più realistico è il terzo posto: sono appena 4 i punti di distanza dal Betis. Difficile arrivare al Siviglia secondo (46) e impossibile raggiungere il Real Madrid primo (50) a questo puntostagione. In Europa League i ragazzi di Xavi Hernandez molto presto affronteranno il Napoli per i sedicesimi, in uno dei match più interessanticoppa europea. La rosa delsi è ...