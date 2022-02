Calcio | Torino Bremer rinnova sino al 2024

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il difensore brasiliano è arrivato nel club granata nell'estate del 2018- Ilha annunciato di "averto il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison, ...

Il difensore brasiliano è arrivato nel club granata nell'estate del 2018- Ilha annunciato di "aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer, fino al 30 giugno del 2024". "Gleison Bremer è nato a Itapitanga il 18 marzo del 1997. É ...Arrivabene è un mago: ha riparato gli errori di Paratici in 21 giorni' Db02/11/2019 - campionato diserie A /- Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Fabio ...L’idea del board sportivo del club di Torino sarebbe quella di acquistare il trequartista ... Difficilmente infatti la Roma si priverà di uno dei talenti più cristallini del calcio italiano, oltre che ...Il difensore brasiliano è arrivato nel club granata nell'estate del 2018 TORINO (ITALPRESS) - Il Torino ha annunciato di "aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore ...