Calcio: Serie A. Guida arbitra Inter - Milan, Mariani per Venezia - Napoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il fischietto di Torre Annunziata dirigerà il derby della Madonnina in programma sabato alle 18 ROMA - Sarà Marco Guida a dirigere il derby della Madonnina, Inter - Milan, in programma sabato alle 18 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il fischietto di Torre Annunziata dirigerà il derby della Madonnina in programma sabato alle 18 ROMA - Sarà Marcoa dirigere il derby della Madonnina,, in programma sabato alle 18 ...

Calcio: Serie C; a Potenza 7 arrivi, cinque via in prestito Agenzia ANSA Serie A: Guida arbitro di Inter-Milan,Massimi dirige Juve-Verona (ANSA) - ROMA, 02 FEB - Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l'arbitro del derby Inter-Milan, gara clou della 24/a giornata, quinta di ritorno, in programma sabato prossimo, 5 febbraio alle ore 18.

Guida arbitra Inter-Milan, Mariani per Venezia-Napoli Sarà Marco Guida a dirigere il derby della Madonnina, Inter-Milan, in programma sabato alle 18 e valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A. Insieme al fischietto della sezione di Torre ...

