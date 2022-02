Calcio: Serie A, Guida arbitra il derby della Madonnina (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - Marco Guida è l'arbitro che dirigerà il derby della Madonnina tra Inter e Milan, big match del 24° turno di Serie A, in programma sabato 5 febbraio alle ore 18 allo stadio 'Meazza' di Milano. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - Marcoè l'arbitro che dirigerà iltra Inter e Milan, big match del 24° turno diA, in programma sabato 5 febbraio alle ore 18 allo stadio 'Meazza' di Milano.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Serra, arbitro di Milan - Spezia: "Pensavo che Rebic volesse strangolarmi... poi ha capito" ... però, si consuma il delitto perfetto, il colmo della sfortuna: punizione, calcio d'angolo, ... La prima cosa che mi ha detto Gianluca ( Rocchi, ndr ) è stata 'questa è la serie A' e poi ha aggiunto 'qui ...

Inter, Vidal lavora per tornare Re Arturo La questione rinnovo non riguarda Aleksandar Kolarov : il 36enne serbo ha deciso di proseguire fino a giugno, dando così l'addio al calcio solo al termine della stagione.

Calcio: Serie C; a Potenza 7 arrivi, cinque via in prestito Agenzia ANSA Serie A: Guida arbitro di Inter-Milan,Massimi dirige Juve-Verona (ANSA) - ROMA, 02 FEB - Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l'arbitro del derby Inter-Milan, gara clou della 24/a giornata, quinta di ritorno, in programma sabato prossimo, 5 febbraio alle ore 18.

Guida arbitra Inter-Milan, Mariani per Venezia-Napoli Sarà Marco Guida a dirigere il derby della Madonnina, Inter-Milan, in programma sabato alle 18 e valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A. Insieme al fischietto della sezione di Torre ...

