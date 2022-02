Calcio, Qatar 2022: Lautaro trascina l'Argentina e dedica il gol alla figlia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lautaro Martinez fa impazzire l'Argentina e lascia la Colombia con un piede fuori dal Mondiale in Qatar . Il giocatore dell'Inter , vice capocannoniere delle qualificazioni con 7 gol, segna alla prima ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 febbraio 2022)Martinez fa impazzire l'e lascia la Colombia con un piede fuori dal Mondiale in. Il giocatore dell'Inter , vice capocannoniere delle qualificazioni con 7 gol, segnaprima ...

Advertising

FelicEntracque : RT @SkySport: Mondiali 2022 in Qatar, le 15 squadre qualificate #SkySport #Mondiali2022 #Qatar - PierMRolando : Chi si impegna sin da oggi a non guardare i mondiali di calcio in Qatar (e non solo se l'Italia non si qualifica) ? - JuventusUn : “Deve smettere di pensare ai soldi!” #Buffon shock, sentite cos’ha detto sulla #Juventus! LE PAROLE ->… - SkySport : Mondiali 2022 in Qatar, le 15 squadre qualificate #SkySport #Mondiali2022 #Qatar - Roberto_Sedda : RT @Valori_it: Sapevate che uno degli sponsor del Manchester City non ha dipendenti, indirizzi, uffici, bilanci contabili e conti bancari?… -