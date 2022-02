Calcio | Qatar 2022 | Lautaro trascina l' Argentina e dedica il gol alla figlia

Advertising

La notizia arriva dall'Inghilterra, la Fifa non impedirà a Christian Eriksen di giocare il Mondiale di Qatar 2022. Il quotidiano londinese 'The Times' ha spiegato come l'organo che governa il calcio mondiale chiederà in ogni caso a tutti i giocatori selezionati per il torneo di sottoporsi a esami per verificare le loro condizioni di salute. Proprio per questo motivo le partite si terranno tra novembre e dicembre al posto dell'estate. Buone speranze per l'ex Inter e per la Danimarca secondo "The Times". Christian Eriksen potrebbe giocare ai Mondiali di calcio di fine anno con la sua Danimarca.