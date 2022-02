Cadillac Escalade | il grande Suv americano arriva in Italia con Cavauto

Advertising

Arriva in Italia il grande Suv americano,, top di gamma del Marchio di lusso di General Motors , importato dal Gruppo Cavauto . Si tratta della quinta generazione di, lungo ben 5,38 metri ( 5,76 m nella versione ...Parliamo di due modelli sicuramente enormi, ma non ancora abbastanza per scontrarsi direttamente con artisti del calibro diESV e Lincoln Navigator L. Recenti foto spia, però, hanno ...I prezzi per l'Italia Ci sono auto che non fanno nessuno sforzo per passare inosservate, e Cadillac Escalade è sicuramente una di queste. Fin dal suo debutto, nel 1999, il SUV americano si è fatto ...Hier, Cadillac confirmait qu’elle allait de l’avant avec la fabrication d’une version V de son plus gros VUS, l’Escalade. On a même eu droit à un petit enregistrement nous laissant entendre la musique ...