Cabina di regia | green pass illimitato dopo terza dose

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Durata illimitata del green pass per chi si è sottoposto al booster o terza dose. Lo ha deciso, a quanto apprende l'Adnkronos, la Cabina di regia che ha preceduto il Cdm. Fino ad un eventuale pronuncia delle autorità regolatorie del farmaco, il Super green pass non avrà quindi un limite temporale. In Cabina di regia dubbi sulla cosiddetta 'divaricazione', dunque la distinzione tra vaccinati e non, sarebbero stati sollevati dalla lega, rappresentata al tavolo con il premier Mario Draghi dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Alla fine però la decisione sarebbe stata assunta con il via libera di tutti i presenti. Ora la 'palla' passa tuttavia al Cdm chiamato a varare le nuove ...

