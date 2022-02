Burkina Faso-Senegal, Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta TV (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Burkina Faso-Senegal si gioca questa sera alle 20.00 presso lo Stadio Japoma di Douala, quale prima semifinale della Coppa delle Nazioni Africane 2022. I pronostici pregara vedono decisamente favorita la formazione di Cissé, ma a questo punto della competizione, anche i particolari potrebbero far la differenza e dunque il match va inteso come aperto a possibili sorprese. Così le probabili formazioni delle due nazionali. Statistiche e curiosità di Burkina Faso-Senegal La selezione del Burkina Faso ha avuto accesso a questa semifinale, in virtù delle vittoria ottenuta contro la Tunisia, battuta con la rete di Ouattara, arrivata proprio sul finale del primo segmento di gara. La squadra di Malo, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)si gioca questa sera alle 20.00 presso lo Stadio Japoma di Douala, quale prima semifinale delladelle Nazioni Africane 2022. I pronostici pregara vedono decisamente favorita la formazione di Cissé, ma a questo punto della competizione, anche i particolari potrebbero far la differenza e dunque il match va inteso come aperto a possibili sorprese. Così ledelle due nazionali. Statistiche e curiosità diLa selezione delha avuto accesso a questa semifinale, in virtù delle vittoria ottenuta contro la Tunisia, battuta con la rete di Ouattara, arrivata proprio sul finale del primo segmento di gara. La squadra di Malo, che ...

