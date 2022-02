Burkina Faso-Senegal, brutto infortunio per Koffi: il portiere cade male ed esce in barella (VIDEO) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Rigore, anzi no. Il Var revoca il penalty per il Senegal, ma le conseguenze per il portiere del Burkina Faso Koffi sono serie. L’estremo difensore ha sbattuto con violenza su Koyate e in un primo momento l’arbitro aveva ravvisato un fallo dello stesso Koffi. La decisione è stata corretta, ma il portiere è volato a terra ricadendo male. E così, è stato necessario il cambio dopo appena trentasei minuti. In alto il VIDEO di quanto accaduto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Rigore, anzi no. Il Var revoca il penalty per il, ma le conseguenze per ildelsono serie. L’estremo difensore ha sbattuto con violenza su Koyate e in un primo momento l’arbitro aveva ravvisato un fallo dello stesso. La decisione è stata corretta, ma ilè volato a terra rindo. E così, è stato necessario il cambio dopo appena trentasei minuti. In alto ildi quanto accaduto. SportFace.

