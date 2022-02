Borse toniche in attesa della Bce Milano +0 | 6% azzera i cali del 2022 | scatto di Unicredit

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Inflazione europea al 5,1%, Possibili pressioni sulla Bce. Acorrono le banche, Saipem in altalena. Ancora in rialzo Wall Street, dove vola Alphabet

Ultime Notizie dalla rete : Borse toniche

Ascolta il podcast Market mover Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di ...Deciso rialzo delleeuropee dopo la volatilità degli ultimi giorni legata alle preoccupazioni geopolitiche e le incertezze sulla politica monetaria negli Stati Uniti. A metà seduta, l'indice Eurostoxx 50 avanza del ...A Milano il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,6%. L’indice principale ha praticamente azzerato le perdite accusate nel 2022, con i cali… Leggi ...(Teleborsa) - Seduta positiva per la borsa di New York, che estende i guadagni per il quarto giorno consecutivo dopo un difficile avvio d'anno. A spingere gli indici americani sono le buone trimestral ...