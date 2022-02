(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Chiusura in ordine sparso per le principali Borse europee, mentre è andato in peggioramento l'andamento di Wall Street. La migliore è stata Londra (+0,63%) a 7.583 punti, seguita da Parigi (+0,22%) a ...

fisco24_info : Borsa: Europa chiude contrastata, Madrid la peggiore (-0,1%): Londra (+0,6%), Parigi (+0,2%), Francoforte (-0,04%)

...settimanale allaper essere aggiornati su quanto accade sui principali mercati internazionali Scopri di più L'inflazione Ue al 5,1%, attesa per la Bce La mancata frenata dei prezzi inè ...Chiusura in ordine sparso per le principali Borse europee, mentre è andato in peggioramento l'andamento di Wall Street. La migliore è stata Londra (+0,63%) a 7.583 punti, seguita da Parigi (+0,22%) a ...(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Chiusura in ordine sparso per le principali Borse europee, mentre è andato in peggioramento l'andamento di Wall Street. La migliore è stata Londra (+0,63%) a 7.583 punti, ...Prosegue il recupero della borsa italiana che oggi ha chiuso con un altro progresso. Il FTSE MIB segna +0,6%, il FTSE Italia All-Share +0,55%, il FTSE Italia Mid Cap +0,18%, il FTSE Italia STAR +0,56% ...