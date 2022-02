Bonus assunzioni 2022, arriva la proroga al 30 giugno (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Novità per quanto riguarda i Bonus assunzioni nel 2022. La Commissione Europea ha infatti dato l’ok agli sgravi contributivi per le assunzioni di under 36 e donne svantaggiate effettuate sino al 30 giugno 2022. A comunicarlo l’INPS con il Messaggio numero 403 del 26 gennaio scorso con cui l’Istituto ha reso noto che l’organo UE ha dato il via libera agli esoneri introdotti dalla Legge numero 178/2020, inizialmente autorizzati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. prorogata al 30 giugno prossimo anche l’autorizzazione per lo sgravio Decontribuzione Sud che la stessa Legge numero 178 ha esteso al 31 dicembre 2029. Analizziamo la novità in dettaglio. Bonus assunzioni 2022: tutte le novità e gli ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Novità per quanto riguarda inel. La Commissione Europea ha infatti dato l’ok agli sgravi contributivi per ledi under 36 e donne svantaggiate effettuate sino al 30. A comunicarlo l’INPS con il Messaggio numero 403 del 26 gennaio scorso con cui l’Istituto ha reso noto che l’organo UE ha dato il via libera agli esoneri introdotti dalla Legge numero 178/2020, inizialmente autorizzati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.ta al 30prossimo anche l’autorizzazione per lo sgravio Decontribuzione Sud che la stessa Legge numero 178 ha esteso al 31 dicembre 2029. Analizziamo la novità in dettaglio.: tutte le novità e gli ...

