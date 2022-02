Bologna | Saputo valuta la cessione del club | le ultime

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Joeystando ladel: Toro Capital, fondo lussemburghese stando l’ipotesi di entrare in società Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, Joeydall’America starebbendo di cedere quote della società. Il fondo lussemburghese Toro Capital, potrebbe essere interessato a rilevare parte delle quote e dovesse arrivare l’offerta il presidente rossoblù potrebbe prenderla in considerazione seriamente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Il Bologna mi seguiva da prima che andassi a Crotone. Ora sono qui per fare del mio meglio, soprattutto per rimanere. Mihajlovic? Me ne hanno parlato tanto, so che aiuta molto i giovani. È una cosa ...Tempo di presentazione in casa Bologna per Luis Rojas, tanti gli argomenti trattati dal nuovo acquisto rossoblù arrivato dal Crotone allo scadere del calciomercato ...