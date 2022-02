Bologna, Bigon: «Mercato? Fatto quel che dovevamo fare. Sistemato l’indice di liquidità» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Durante la presentazione dei nuovi acquisti del Bologna ha parlato anche il diesse Bigon; le sue parole in conferenza Bigon, diesse del Bologna, ha parlato a margine della presentazione dei nuovi acquisti del Bologna Kasius e Rojas. Le sue parole: INDICE LIQUIDITA’ – «Situazione sistemata, non sono ambiti di mia competenza ma il presidente ha anticipato ciò che serviva». Mercato – «Abbiamo Fatto quello che dovevamo fare, ma si può sempre fare meglio. Eravamo corti a centrocampo anche per colpa degli infortuni, possono capitare. Abbiamo perso Dominguez ma recuperiamo Schouten. Sulle uscite posso dire che Cangiano e Van Hoijdonk avevano bisogno di giocare. Lotteremo per gli obiettivi che ci siamo posti ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Durante la presentazione dei nuovi acquisti delha parlato anche il diesse; le sue parole in conferenza, diesse del, ha parlato a margine della presentazione dei nuovi acquisti delKasius e Rojas. Le sue parole: INDICE LIQUIDITA’ – «Situazione sistemata, non sono ambiti di mia competenza ma il presidente ha anticipato ciò che serviva».– «Abbiamolo che, ma si può sempremeglio. Eravamo corti a centrocampo anche per colpa degli infortuni, possono capitare. Abbiamo perso Dominguez ma recuperiamo Schouten. Sulle uscite posso dire che Cangiano e Van Hoijdonk avevano bisogno di giocare. Lotteremo per gli obiettivi che ci siamo posti ...

