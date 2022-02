Bollettino Covid Italia oggi 2 febbraio: 118.994 contagi e 395 morti. Bassetti: 'Quarta dose per ora non serve' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) il di oggi 2 febbraio. Ecco i dati: sono 118.994 i contagi e 395 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Saluite. Ieri in tutta Italia erano stati 133.142 i e 427 i secondo i ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) il di. Ecco i dati: sono 118.994 ie 395 inelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Saluite. Ieri in tuttaerano stati 133.142 i e 427 i secondo i ...

Advertising

repubblica : Covid Italia, il bollettino del 25 gennaio: 186.740 nuovi casi e 468 morti. Mai così tante vittime nella quarta ond… - SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - NewSicilia : +++ #Bollettino #Coronavirus #Sicilia +++ I nuovi casi nell'Isola #Newsicilia - RobertoTom60 : » Tutta salute: Covid, oggi in Italia 118.994 casi e 395 morti, In corso Cdm, Green Pass illimitato per i vaccinati… - sulsitodisimone : Covid oggi Italia, 118.994 contagi e 395 morti: bollettino 2 febbraio -