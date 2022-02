Boeing maxi ordine da Qatar Airways e lancio del nuovo cargo B 777-8F

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Saràil cliente didel777-8 Freighter, la compagnia dell'emirato ha infatti confermato unper 34 esemplari e per 16 opzioni, per un valore totale di oltre 20 miliardi di dollari, creando il maggiorenella storia diper aeroplani da trasporto merci. L’operazione supporterà centinaia di fornitori statunitensi in 38 stati, sosterrà più di 35.000 posti di lavoro e creerà un volano di altri 2,5 miliardi di dollari dal 2027 a fine consegne. Il B 777-8 Freighter sarà quindi ilbimotore più grande, a più lungo raggio e più capace del mondo, superato soltanto da aeromobili con quattro oppure sei motori come i747-8F e il russo An 224. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Boeing maxi

Panorama

In aiuto il servizio di spedizioni americano Flexport che ha noleggiato 3747 per poter trasportare i rifornimenti necessari di patatine ai giapponesi le cui vendite in formatodovrebbero ...Trae Airbus, la compagnia aerea australiana, Quantas, ha scelto il costruttore di aerei europeo, Airbus, per lacommessa da oltre 11,5 miliardi di euro (all'incirca poco più di 13 miliardi di ...Qatar Airways acquisterà fino a 50 nuovi jet cargo 777x di Boeing attraverso un accordo da oltre 20 miliardi di dollari (17,7 mld euro). L'iniziativa rappresenta un motivo di slancio per il nuovo aere ...FORT LAUDERDALE - Per ora è soltanto un concept realizzato al computer da progettisti americani provenienti dal mondo dell’aeronautica, dotati di grande coraggio e grande ...