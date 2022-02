Blitz con vernice rossa al ministero della Transizione ecologica. Gli attivisti di Extinction Rebellion: “Siamo disperati” – Video (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Palloncini pieni di vernice rossa lanciati su una facciata del ministero della Transizione ecologica, un messaggio diretto al ministro Roberto Cingolani affinché possa aprire un tavolo di incontro. Gli attivisti di Extinction Rebellion fanno sentire così la loro voce, dopo aver imbrattato di vernice la facciata principale del ministero. Nel secondo giorno di protesta, dieci persone sono state fermate e identificate dalla polizia accorsa sul posto subito dopo la protesta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Palloncini pieni dilanciati su una facciata del, un messaggio diretto al ministro Roberto Cingolani affinché possa aprire un tavolo di incontro. Glidifanno sentire così la loro voce, dopo aver imbrattato dila facciata principale del. Nel secondo giorno di protesta, dieci persone sono state fermate e identificate dalla polizia accorsa sul posto subito dopo la protesta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

cocchi2a : RT @lageloni: Ma quale blitz? Se Conte avesse voluto fare un blitz lo avrebbe fatto. Poteva andare in aula e votare la Casellati, poteva fo… - ilfattovideo : Blitz con vernice rossa al ministero della Transizione ecologica. Gli attivisti di Extinction Rebellion: “Siamo dis… - pennadoca : RT @Marilena0407: @lageloni È pazzesco ciò che gli stanno facendo. Stucchevole e allucinante. Anche il più razionale ormai si convincerà se… - pennadoca : RT @lageloni: Ma quale blitz? Se Conte avesse voluto fare un blitz lo avrebbe fatto. Poteva andare in aula e votare la Casellati, poteva fo… - sologiuma : RT @lageloni: Ma quale blitz? Se Conte avesse voluto fare un blitz lo avrebbe fatto. Poteva andare in aula e votare la Casellati, poteva fo… -