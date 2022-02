Blitz antimafia. I dettagli dell’operazione di Polizia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nelle prime ore di oggi, la Squadra Mobile di Taranto, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettualedi Lecce, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 38 soggetti (di cui 28 in carcere e 10 agli arresti domiciliari) presunti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altri gravissimi reati tra cui estorsione, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, lesioni personali, ed altro. Sono altresì indagate in stato di libertà altre 20 persone. L’operazione in questione è il frutto di una lunga e complessa attività d’indagine della Squadra Mobile di Taranto, svolta con il supporto – investigativo e di prevenzione – della Direzione Centrale Anticrimine delladi Stato. L’operazione in questione è ...

È scattata nel cuore della notte l'operazione con la quale la Polizia ha messo in ginocchio un presunto clan mafioso che avrebbe agito a Taranto. Gli agenti della squadra Mobile, guidati dal dirigente Fulvio Manco, hanno eseguito...