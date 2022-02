"Blasfemia e vilipendio". Achille Lauro denunciato, il caso-Sanremo arriva fino a Papa Francesco (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Puntuale come a ogni polemica, ecco la denunci del Codacons. Stavolta nel mirino c'è Achille Lauro "blasfemo" sul palco del Festival di Sanremo. Il presidente dell'associazione di consumatori Carlo Rienzi spiega all'agenzia Adnkronos: "Il rispetto per gli altri dovrebbe essere il primo dovere del servizio pubblico". Il Codacons presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Imperia per Blasfemia e vilipendio della religione, in riferimento all'esibizione di Achille Lauro che nel corso della prima seguitissima puntata del Festival ha pensato bene di mettere in scena il suo battesimo, direttamente sul palco dell'Ariston. "Credo che i tantissimi cattolici interpretati dal vescovo di Ventimiglia offesi da gesti inutili e speculativi abbiano diritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Puntuale come a ogni polemica, ecco la denunci del Codacons. Stavolta nel mirino c'è"blasfemo" sul palco del Festival di. Il presidente dell'associazione di consumatori Carlo Rienzi spiega all'agenzia Adnkronos: "Il rispetto per gli altri dovrebbe essere il primo dovere del servizio pubblico". Il Codacons presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Imperia perdella religione, in riferimento all'esibizione diche nel corso della prima seguitissima puntata del Festival ha pensato bene di mettere in scena il suo battesimo, direttamente sul palco dell'Ariston. "Credo che i tantissimi cattolici interpretati dal vescovo di Ventimiglia offesi da gesti inutili e speculativi abbiano diritto ...

artedipulire : 'Secondo me il gesto rappresenta oltre che la solita blasfemia anche un vilipendio della fede e un’offesa, anche ab… - idlet : RT @CecchiniEugenio: Il Vescovo di Ventimiglia-San Remo prende posizione in maniera forte contro l’ennesimo atto di vilipendio della fede c… - nuovavita : RT @CecchiniEugenio: Il Vescovo di Ventimiglia-San Remo prende posizione in maniera forte contro l’ennesimo atto di vilipendio della fede c… - rcarangelo : RT @CecchiniEugenio: Il Vescovo di Ventimiglia-San Remo prende posizione in maniera forte contro l’ennesimo atto di vilipendio della fede c… - f1_is_my_life : Non aspettavo altro. Blasfemia? Vilipendio Religione? Se non vi foste accorti viviamo in un paese dove la libertà d… -