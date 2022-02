Biden invia 3mila militari nell’Est europeo. Tensione alle stelle Russia-Usa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato il dispiegamento di altri 3mila militari nell’Est europeo, come risposta preventiva per una possibile invasione russa dell’Ucraina, anche se il Cremlino ha più volte negato qualsiasi intenzione al riguardo. Washington ha previsto l’invio in Polonia e Germania di 2mila soldati da Fort Bragg, in North Carolina, mentre altri mille saranno trasferiti in Romania dalla Germania. L’ammiraglio John Kirby, portavoce del Pentagono, ha detto che l’invio avverrà nei prossimi giorni, aggiungendo: “Non si tratta di mosse permanenti” e “questi soldati non combatteranno in Ucraina“. Biden, in precedenza, aveva assicurato che non invierà i soldati statunitensi a combattere in Ucraina contro un’eventuale incursione russa ma questa mossa ha ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joeha autorizzato il dispiegamento di altri, come risposta preventiva per una possibile invasione russa dell’Ucraina, anche se il Cremlino ha più volte negato qualsiasi intenzione al riguardo. Washington ha previsto l’invio in Polonia e Germania di 2mila soldati da Fort Bragg, in North Carolina, mentre altri mille saranno trasferiti in Romania dalla Germania. L’ammiraglio John Kirby, portavoce del Pentagono, ha detto che l’invio avverrà nei prossimi giorni, aggiungendo: “Non si tratta di mosse permanenti” e “questi soldati non combatteranno in Ucraina“., in precedenza, aveva assicurato che non invierà i soldati statunitensi a combattere in Ucraina contro un’eventuale incursione russa ma questa mossa ha ...

