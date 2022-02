Berrettini ospite a Sanremo | «Emozionante stare qui | ma senza la racchetta non sono a mio agio»

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tra gli ospiti della prima serata del Festival di2022, che si è aperto ieri, c’è stato anche Matteo, reduce dalla semifinale degli Australian Open persa contro Rafa Nadal. I commenti sui social, da ieri, si soffermano sulla sua bellezza, ma anche sulla sua rigidità sul palco dell’Ariston. Una rigidità che ha spiegato lui stesso. «Davveroqui, è un palcoscenico diverso per me elanona mio». Sui suoi avversari imbattibili: Nadal, Djokovic e Federer. «Loro hanno tanto esperienza, hanno vinto tantissimo e mi hanno sconfitto. Ma spero di batterli ora cheancora nel circuito».si è soffermato sulla reazione avuta verso il pubblico ...

Matteo Berrettini è stato l'ospite d'onore sportivo della prima puntata del Festival di Sanremo. Intervistato da Amadeus e 'coccolato' da Fiorello, il 25enne tennista romano, salito al numero 6 del ranking