Bentancur | la rovesciata di Cavani e | gli highlights di Uruguay - Venezuela

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bentancur rovesciata

OneFootball - Italiano

apre le marcature con una conclusione dal limite nel poker della squadra di Cavani e Suarez al VenezuelaZapata (Atalanta); Arnautovic (Bologna); Joao Pedro (Cagliari); Barella (Inter);(... assist di tacco per la conclusione di Mandragora Lautaro Martinez (Inter):alta sopra la ...L’Uruguay risponde al successo del Cile in Bolivia e si riprende il quarto posto grazie al 4-1 sul Venezuela, che non potrà andare oltre la settima piazza. La Celeste passa dopo neanche un minuto con ...Nella terzultima giornata di qualificazioni a Qatar 2022 in Sud America, si scatenano Brasile e Uruguay: i verdeoro, già sicuri del posto al Mondiale, travolgono 4-0 il Paraguay con Raphinha, Coutinho ...