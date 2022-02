Benjamin Mendy accusato nuovamente di violenza per tentato stupro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Benjamin Mendy nuovamente accusato di violenza per tentato stupro. Il difensore francese, Campione del Mondo nel 2018, è comparso quest’oggi davanti alla Crown Court di Chester. Con questa sono adesso nove le accuse per simili episodi, tutti aventi luogo tra l’ottobre del 2020 e l’agosto del 2021. Il giudice Patrick Thompson ha fissato la data per un processo, che dovrebbe partire dal 25 luglio e durare circa sei settimane. Questo il suo commento: “Non è giusto per i denuncianti e non è giusto per gli imputati. Sono consapevole del fatto che ci siano stati notevoli ritardi. Ad esempio, signor Mendy, la sua carriera è in sospeso. Tutti devono capire che il signor Mendy non può lavorare e quindi questa faccenda deve essere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022)diper. Il difensore francese, Campione del Mondo nel 2018, è comparso quest’oggi davanti alla Crown Court di Chester. Con questa sono adesso nove le accuse per simili episodi, tutti aventi luogo tra l’ottobre del 2020 e l’agosto del 2021. Il giudice Patrick Thompson ha fissato la data per un processo, che dovrebbe partire dal 25 luglio e durare circa sei settimane. Questo il suo commento: “Non è giusto per i denuncianti e non è giusto per gli imputati. Sono consapevole del fatto che ci siano stati notevoli ritardi. Ad esempio, signor, la sua carriera è in sospeso. Tutti devono capire che il signornon può lavorare e quindi questa faccenda deve essere ...

