Benevento-Parma | sfida giovane | ducali sempre con la “novità”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Scese a braccetto in serie B e ripartite con il medesimo obiettivo,si affronteranno “solo” per la quarta volta. Un confronto, nato lo scorso anno nel massimo campionato e proseguito nell’attuale torneo cadetto, che torna a essere protagonista dopo la sosta e, soprattutto, dopo la chiusura del calciomercato. In realtà inon si sono mai fermati, avendo recuperato domenica scorsa lacon il Crotone e aver visto la vittoria sfumare a un passo dal novantesimo. Un risultato che ha posto l’ennesimo freno alle ambizioni della società del presidente Kyle Krause, appena dodicesima in classifica con appena 24 punti conquistati in venti giornate. Un distacco di sedici lunghezze dalla vetta occupata attualmente dal Lecce ...