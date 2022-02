Belloni e gli 007 finiscono nella guerra M5s, intanto Di Maio è corteggiato dal nuovo centro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Giuseppe Conte non vuole commentare la foto del giorno: quella che ritrae Luigi Di Maio a tavola con Elisabetta Belloni. Le truppe dell’ex premier la bollano come “la mossa della disperazione di Luigi”. I contiani parlano di gioco sporco e di pezzi dello stato strumentalizzati. Il ministro degli Esteri è andato a pranzo – come rivelato dal Foglio.it – con la responsabile dei servizi segreti. Si sono visti in un ristorante in centro. Una bottiglia di acqua e un piatto di carbonara. Belloni venerdì sera era candidata alla presidenza della Repubblica. Poi è saltata. Conte se l’è presa con un fronte largo di cui avrebbe fatto parte anche Di Maio. Che in queste ore inizia a fare i conti con chi gli dice: “Esci dal M5s e facciamo una nuova cosa di centro”. La guerra ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Giuseppe Conte non vuole commentare la foto del giorno: quella che ritrae Luigi Dia tavola con Elisabetta. Le truppe dell’ex premier la bollano come “la mossa della disperazione di Luigi”. I contiani parlano di gioco sporco e di pezzi dello stato strumentalizzati. Il ministro degli Esteri è andato a pranzo – come rivelato dal Foglio.it – con la responsabile dei servizi segreti. Si sono visti in un ristorante in. Una bottiglia di acqua e un piatto di carbonara.venerdì sera era candidata alla presidenza della Repubblica. Poi è saltata. Conte se l’è presa con un fronte largo di cui avrebbe fatto parte anche Di. Che in queste ore inizia a fare i conti con chi gli dice: “Esci dal M5s e facciamo una nuova cosa di”. La...

