Belen dorme di nuovo da Stefano | gli amici | “Con Antonino è finita male”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)Rodriguez è stata paparazzata da Chi mentre, ancora una volta, tornava insieme all’ex marito nell’appartamento di lui nel cuore della notte. Secondo fonti vicine alla showgirl il ritorno di fiamma sarebbe ormai ufficiale mentre traSpinalbese le cose non sarebbero finite nel migliore dei modi.Rodriguez dia casa diDe Martino Le cose non sono finite nel migliore dei modi traRodriguez eSpinalbese o, almeno, questo è quello che sostengono alcune fonti vicine alla showgirl (e le cui testimonianze sono state riportate da Chi). La showgirl, dopo l’addio all’hair stylist, sarebbe stata più volte avvistata in compagnia dell’ex marito,De Martino, e nelle ultime ore il ...

TGCOM

... ma anche di aver sorpresoe Stefano in albergo. L'uomo lo ha detto a Federica Panicucci , ... e comunque lontani dalla casa dove il bambino vive eè in quarantena fiduciaria, lo fa sapere ai suoi milioni di follower sul social. In questi ... 8 anni, e Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio, la showgirl 37ennepoco e accudisce i figli . E' ...La showgirl 37enne e il conduttore 32enne sorpresi ancora una volta a Milano Con loro non c’è il figlio Santiago, dopo la festa di Patrizia Griffini entrano nel portone e… Belen e Stefano De Martino f ...Ha fatto il giro del web il video che immortalava Belen Rodriguez e Stefano De Martino che cantavano in un perfetto duetto al compleanno dell’amica Patrizia Griffini. La sintonia, almeno vocale, ...