Beautiful anticipazioni: Liam e Steffy complici nel silenzio. Hope non sospetta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quinn continua a sperare di poter essere perdonata da Eric e, quando ascolta senza che nessuno la veda la conversazione tra Shauna e il Forrester si rende conto che forse c’è davvero una speranza. Intanto in ospedale Liam deve fare i conti con la verità che ha scoperto. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 3 febbraio 2022. Liam è costretto a dire a Steffy quello che realmente è successo tra Hope e Thomas, ossia il nulla. La figlia di Brooke infatti non ha baciato Thomas, si è trattato solo di un grande equivoco. Nella casa di Thomas c’era un manichino… Quinn (Rena Sofer) origlia Eric (John McCook) e Shauna Fulton (Denise Richards), ascoltando l’amica che è intenta a difenderla con Eric. Shauna, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quinn continua a sperare di poter essere perdonata da Eric e, quando ascolta senza che nessuno la veda la conversazione tra Shauna e il Forrester si rende conto che forse c’è davvero una speranza. Intanto in ospedaledeve fare i conti con la verità che ha scoperto. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 3 febbraio 2022.è costretto a dire aquello che realmente è successo trae Thomas, ossia il nulla. La figlia di Brooke infatti non ha baciato Thomas, si è trattato solo di un grande equivoco. Nella casa di Thomas c’era un manichino… Quinn (Rena Sofer) origlia Eric (John McCook) e Shauna Fulton (Denise Richards), ascoltando l’amica che è intenta a difenderla con Eric. Shauna, ...

