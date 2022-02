Beautiful anticipazioni: Liam confessa tutto a Steffy (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nella puntata di Beautiful di oggi 2 febbraio 2022 le condizioni di Thomas precipitano inesorabilmente. Cosa farà Finn per salvargli la vita? Steffy e Liam si parlanoUna nuova puntata attende i fan di Beautiful. Le anticipazioni della soap opera statunitense relative all’episodio di oggi ci fanno sapere che le condizioni di salute di Thomas precipiteranno inesorabilmente. Ridge è preoccupato, Steffy è disperata. Intanto, alla Forrester continua il flirt tra Zende e Paris: i due si piacciono. Ma andiamo a vedere i dettagli. Beautiful: Zende e Paris vicini Nella puntata di oggi vedremo Zende e Paris molto vicini. Il ragazzo è sempre stato innamorato di Zoe, ma da quando l’ex ha accettato la proposta di Carter le cose sono molto cambiate. La giovane, ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nella puntata didi oggi 2 febbraio 2022 le condizioni di Thomas precipitano inesorabilmente. Cosa farà Finn per salvargli la vita?si parlanoUna nuova puntata attende i fan di. Ledella soap opera statunitense relative all’episodio di oggi ci fanno sapere che le condizioni di salute di Thomas precipiteranno inesorabilmente. Ridge è preoccupato,è disperata. Intanto, alla Forrester continua il flirt tra Zende e Paris: i due si piacciono. Ma andiamo a vedere i dettagli.: Zende e Paris vicini Nella puntata di oggi vedremo Zende e Paris molto vicini. Il ragazzo è sempre stato innamorato di Zoe, ma da quando l’ex ha accettato la proposta di Carter le cose sono molto cambiate. La giovane, ...

