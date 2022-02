Beautiful, anticipazioni 3 febbraio: tutti in ansia per Thomas. Si salverà? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Beautiful, anticipazioni 3 febbraio: Thomas sta subendo un’operazione. Vedremo cosa succederà. Beautiful, anticipazioni 3 febbraio: Ridge, Steffy, Hope e Liam in attesa di notizie su Thomas Ridge, Steffy si trovano in ospedale. Cono loro ci sono anche Hope e Liam. Attendono di sapere come sta Thomas, che ora è sotto i ferri. A comunicare l’esito ai quattro, sarà Finn. Liam si sente in colpa verso Hope Liam non è solo in ansia per le condizioni di Thomas: prova rimorso nei confronti di Hope per averla tradita con Steffy (pensando, come sanno bene i fan di “Beautiful“, che la Logan avesse baciato il Forrester). Tuttavia almeno per ora non rivela nulla alla moglie. Intanto abbiamo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 2 febbraio 2022)sta subendo un’operazione. Vedremo cosa succederà.: Ridge, Steffy, Hope e Liam in attesa di notizie suRidge, Steffy si trovano in ospedale. Cono loro ci sono anche Hope e Liam. Attendono di sapere come sta, che ora è sotto i ferri. A comunicare l’esito ai quattro, sarà Finn. Liam si sente in colpa verso Hope Liam non è solo inper le condizioni di: prova rimorso nei confronti di Hope per averla tradita con Steffy (pensando, come sanno bene i fan di ““, che la Logan avesse baciato il Forrester). Tuttavia almeno per ora non rivela nulla alla moglie. Intanto abbiamo ...

Advertising

POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 2 febbraio: il tormento di Liam - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 1° febbraio 2022 - infoitcultura : BEAUTIFUL, anticipazioni dal 7 al 12 febbraio 2022 - infoitcultura : Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 febbraio: Hope e Steffy in ansia per Thomas - ParliamoDiNews : Beautiful, anticipazioni 2 febbraio: Liam confessa a Steffy il suo `errore`... #beautiful #anticipazioni #febbraio… -