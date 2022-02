Basket femminile: Schio corsara in Eurolega! Battuto il Galatasaray a Istanbul, (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una gran performance del Famila Schio: questo è quel che si vede a Istanbul, dove le ragazze allenate da Giorgios Dikaioulakos battono il Galatasaray per 67-80 e si tengono strettissimo un posto nei quarti di finale di Eurolega. Manca un’unica partita, quella del 19 febbraio sempre nella stessa città, ma contro il Fenerbahce, per definire il piazzamento delle scledensi, che puntano ad evitare di scontrarsi con la corazzata Ekaterinburg. Spettacolare la performance di Sandrine Gruda, autrice di 16 punti, ma anche Jasmine Keys, come ormai al solito, non sfigura sfiorando la doppia doppia (11 e 9 rimbalzi). 11 anche i punti di Kim Mestdagh, 14 per Kitija Laksa. Dall’altra parte, tolti i 20 di Kelsey Plum (ma con 7/19 al tiro), i 17 di Tina Krajisnik e i 14 di Kaela Davis, oltre ai 10 assist di Pelin Bilgic, c’è ben ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una gran performance del Famila: questo è quel che si vede a, dove le ragazze allenate da Giorgios Dikaioulakos battono ilper 67-80 e si tengono strettissimo un posto nei quarti di finale di Eurolega. Manca un’unica partita, quella del 19 febbraio sempre nella stessa città, ma contro il Fenerbahce, per definire il piazzamento delle scledensi, che puntano ad evitare di scontrarsi con la corazzata Ekaterinburg. Spettacolare la performance di Sandrine Gruda, autrice di 16 punti, ma anche Jasmine Keys, come ormai al solito, non sfigura sfiorando la doppia doppia (11 e 9 rimbalzi). 11 anche i punti di Kim Mestdagh, 14 per Kitija Laksa. Dall’altra parte, tolti i 20 di Kelsey Plum (ma con 7/19 al tiro), i 17 di Tina Krajisnik e i 14 di Kaela Davis, oltre ai 10 assist di Pelin Bilgic, c’è ben ...

Advertising

OA_Sport : Basket femminile: il Famila Schio si prende una trasferta di livello a Istanbul in Eurolega, batte il Galatasaray e… - ElevenSportsIT : Un febbraio ricco di eventi su Eleven Sports! 7 turni di #SerieC, 4 di #EuroLeague, 2 di #Eurocup, le qualificazion… - news_rimini : Basket B femminile, Ren-Auto in campo sabato contro Puianello - Repubblica San Marino - Sport - NazioneGrosseto : Basket serie B femminile, la migliore Gea della stagione tiene testa al Costone Siena - zazoomblog : Basket Eurolega femminile 2021-2022: non basta una grande Ndour Praga sconfigge la Reyer Venezia per 75-84 -… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile Zaniolo e la nuova filosofia della Roma: si migliora anche vendendo ...40 Stefanos Tsitsipas - Daniil Medvedev 1 - 3 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 20:00 Virtus Bologna - Cremona 79 - 71 BASKET - SERIE A2 20:30 Urania - Piacenza 72 - 75 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:30 ...

Todis Salerno Basket 92, contro Angri un'altra vittoria. Recupero infrasettimanale della nona giornata d'andata del campionato di B femminile per la Todis Salerno '92, protagonista di una lotta sportiva ad Angri in casa del Free Basketball. Le ragazze di coach Aldo Russo espugnano il palazzetto angrese 54 - 72: hanno saputo ...

Basket femminile: Schio corsara in Eurolega! Battuto il Galatasaray a Istanbul, OA Sport Coach Fioretto: “La Techfind tornerà quella di due mesi fa” Le due portacolori sarde dell’A2 femminile di basket torneranno in campo nel pomeriggio di sabato, entrambe desiderose di cancellare le sconfitte subite per mano della neopromossa Matelica. Il Cus ...

Eleven Sports, il palinsesto di febbraio 2022 Eleven, la casa dei campioni e dei grandi eventi sportivi, per tutto il mese di febbraio presenta una la straordinaria offerta dedicata allo sport tra ...

...40 Stefanos Tsitsipas - Daniil Medvedev 1 - 3- LEGASERIE A 20:00 Virtus Bologna - Cremona 79 - 71- SERIE A2 20:30 Urania - Piacenza 72 - 75 VOLLEY - SERIE A119:30 ...Recupero infrasettimanale della nona giornata d'andata del campionato di Bper la Todis Salerno '92, protagonista di una lotta sportiva ad Angri in casa del Free Basketball. Le ragazze di coach Aldo Russo espugnano il palazzetto angrese 54 - 72: hanno saputo ...Le due portacolori sarde dell’A2 femminile di basket torneranno in campo nel pomeriggio di sabato, entrambe desiderose di cancellare le sconfitte subite per mano della neopromossa Matelica. Il Cus ...Eleven, la casa dei campioni e dei grandi eventi sportivi, per tutto il mese di febbraio presenta una la straordinaria offerta dedicata allo sport tra ...