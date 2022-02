Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano col Fenerbahce vuole la decima in casa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Torna in campo domani l’AX Armani Exchange Milano, a sole 48 ore dalla sfida in terra serba contro il Belgrado, e avversario di giornata sarà il Fenerbahce di Istanbul. E la squadra di Ettore Messina mette nel mirino i turchi per continuare la corsa nei piani alti e trovare il decimo successo casalingo in stagione. Un impegno che non può venir preso sottogamba da Rodriguez e compagni, anche se il Fenerbahce attualmente è fuori dalla zona playoff e ha uno score di 10 vittorie e 10 sconfitte. I turchi, infatti, si presentano al Forum con un attacco sulla carta più forte di quello di Milano, con una media di 77,2 punti fatti contro i 74,0 dei biancorossi. Dall’altra parte, però, la difesa di Melli e compagni concede 70,0 punti a partita contro i 74,3 del Fenerbahce, con un +/- tra punti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Torna in campo domani l’AX Armani Exchange, a sole 48 ore dalla sfida in terra serba contro il Belgrado, e avversario di giornata sarà ildi Istanbul. E la squadra di Ettore Messina mette nel mirino i turchi per continuare la corsa nei piani alti e trovare il decimo successolingo in stagione. Un impegno che non può venir preso sottogamba da Rodriguez e compagni, anche se ilattualmente è fuori dalla zona playoff e ha uno score di 10 vittorie e 10 sconfitte. I turchi, infatti, si presentano al Forum con un attacco sulla carta più forte di quello di, con una media di 77,2 punti fatti contro i 74,0 dei biancorossi. Dall’altra parte, però, la difesa di Melli e compagni concede 70,0 punti a partita contro i 74,3 del, con un +/- tra punti ...

