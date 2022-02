Basket, EuroCup: Trento cade anche in casa del Lietkabelis Panevezys (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Undicesima sconfitta per la Dolomiti Energia Trento, che cede in casa del Lietkabelis Panevezys nel match di EuroCup. Partita in equilibrio fino all’intervallo, poi i lituani cambiano passo e per i trentini non c’è nulla da fare. È costretta a inseguire fin da subito Trento, con i padroni di casa che mettono a referto i primi quattro punti del match. La Dolomiti Energia ricuce il primo strappo, ma è sempre il Lietkabelis Panevezys a fare il match e dopo una prima metà di quarto dalle percentuali basse cambia ritmo la squadra di casa e allunga con un parziale di 10-0. Prova a rispondere Cameron Reynolds da oltre l’arco, ma i lituani insistono e si va al primo stop sul punteggio di 21-11. Una tripla segna subito il +13 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Undicesima sconfitta per la Dolomiti Energia, che cede indelnel match di. Partita in equilibrio fino all’intervallo, poi i lituani cambiano passo e per i trentini non c’è nulla da fare. È costretta a inseguire fin da subito, con i padroni diche mettono a referto i primi quattro punti del match. La Dolomiti Energia ricuce il primo strappo, ma è sempre ila fare il match e dopo una prima metà di quarto dalle percentuali basse cambia ritmo la squadra die allunga con un parziale di 10-0. Prova a rispondere Cameron Reynolds da oltre l’arco, ma i lituani insistono e si va al primo stop sul punteggio di 21-11. Una tripla segna subito il +13 ...

