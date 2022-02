Basket, EuroCup: Echodas e Daye trascinano la Reyer Venezia, Ulm sconfitto al Taliercio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Torna al successo la Reyer Venezia in EuroCup. La squadra di De Raffaele batte in casa i tedeschi del Ratiopharm Ulm col punteggio di 89-79 con un match condotto quasi dall’inizio alla fine (salvo il secondo quarto dove gli ospiti hanno reagito e messo la freccia). Il bilancio dei lagunari è quindi di cinque vittorie e cinque sconfitte dopo dieci giornate in Europa. Migliori realizzatori per l’Umana sono stati Austin Daye con 21 punti e Martin Echodas con 19 punti, insieme a Jordan Theodore con 13 punti. Chiude in doppia cifra anche Stefano Tonut con 12 punti. Per Ulm, invece, 21 punti di Thornwell e 19 di Blossogame, con Christon che mette a referto 16 punti. Pronti, via ed è subito break Reyer Venezia con Echodas e Tonut (5-0). Pronta risposta del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Torna al successo lain. La squadra di De Raffaele batte in casa i tedeschi del Ratiopharm Ulm col punteggio di 89-79 con un match condotto quasi dall’inizio alla fine (salvo il secondo quarto dove gli ospiti hanno reagito e messo la freccia). Il bilancio dei lagunari è quindi di cinque vittorie e cinque sconfitte dopo dieci giornate in Europa. Migliori realizzatori per l’Umana sono stati Austincon 21 punti e Martincon 19 punti, insieme a Jordan Theodore con 13 punti. Chiude in doppia cifra anche Stefano Tonut con 12 punti. Per Ulm, invece, 21 punti di Thornwell e 19 di Blossogame, con Christon che mette a referto 16 punti. Pronti, via ed è subito breakcone Tonut (5-0). Pronta risposta del ...

Advertising

Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET EUROCUP, VENEZIA-ULM 89-79 Quinta vittoria nella competizione per la Reyer #SkySport #SkyBasket #VeneziaUlm… - sportface2016 : #Basket | #Eurocup: l'Umana Reyer #Venezia non tradisce, battuti i tedeschi del Ratiopharm #Ulm per 89-79 - SkySport : ULTIM'ORA BASKET EUROCUP, VENEZIA-ULM 89-79 Quinta vittoria nella competizione per la Reyer #SkySport #SkyBasket #VeneziaUlm #EuroCup - TgrRaiTrentino : Ancora una sconfitta in Europa per l'@AquilaBasketTN. I bianconeri cedono in trasferta 74-57 contro i lituani dello… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Trento cade in #Eurocup, undicesima sconfitta in Coppa... ?????? -