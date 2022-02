Basket | coppe europee | Milano sbanca anche Belgrado Virtus e Treviso ko

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Bologna, 1 febbraio 2022 " Quinto sigillo consecutivo in Eurolega per un'inarrestabile Armani AXche hatopiegando 63 - 57 la Stella Rossa . Come si evincedal ...

Quotidiano.net

Bologna, 1 febbraio 2022 " Quinto sigillo consecutivo in Eurolega per un'inarrestabile Armani AX Milano che ha sbancato anche Belgrado piegando 63 - 57 la Stella Rossa . Come si evince anche dal ......appassionati dianche in Italia. Società fondata nel 1949, naturalmente ha dovuto seguire tutti i cambiamenti politici della ex Jugoslavia, riuscì a vincere tre campionati e altrettante...Bologna, 1 febbraio 2022 – Quinto sigillo consecutivo in Eurolega per un’inarrestabile Armani AX Milano che ha sbancato anche Belgrado piegando 63-57 la Stella Rossa. Come si evince anche dal ...Poi da quando c’è stata la secessione ha dominato la scena montenegrina, con 13 campionati più 14 Coppe nazionali ... per la dodicesima giornata del girone B della Eurocup 2021-2022 di basket, che è ...