Basic rapinato a Roma | pistola al volto per il giocare della Lazio

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tomaha subito una rapina a. Il malvivente gli ha puntato laalper rubargli il Rolex dal polso. Una bruttissima disavventura per il centrocampista, che in estate è stato più volte accostato anche al Napoli di Spalletti.è statonella mattinata di mercoledì 2 febbraio, mentre il giocatore stava camminando su viale Parioli. Secondo quanto denunciato,è stato “avvicinato da un uomo a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. Minacciato con unaè stato costretto a consegnare al malvivente il Daytona d’oro che indossava. Poi la fuga delre con il prezioso orologio per le strade del quartiere ...

Un antipasto ricco di paura prima del pranzo di squadra organizzato da Maurizio Sarri. Toma, centrocampista della Lazio, è stato derubato intorno alle 13 al centro di Roma, in viale Parioli. Il croato, 24 anni, era sceso dalla sua auto per raggiungere il ristorante "Johnny Micalusi" - ...Il centrocampista croato è stato avvicinato da un uomo a bordo di una scooter che, puntandogli contro l'arma, lo ha costretto a consegnare il prezioso ...Toma Basic ha subito una rapina a Roma. Il malvivente gli ha puntato la pistola al volto per rubargli il Rolex dal polso.Minacciato con una pistola da un rapinatore. Brutta disavventura ai Parioli per il calciatore della Lazio, Toma Basic. Intorno alle 13 del 2 febbraio, il centrocampista croato è stato avvicinato da un ...