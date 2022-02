Bari | Mignani | “Col Monterosi buona gara ma trasferta insidiosa Galano per me è…”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le dichiarazioni post partita del Tecnico delvittorioso contro ilTuscia in Serie C per 0-1

Ultime Notizie dalla rete : Bari Mignani

Per la squadra diun'altra prova di maturità superata in scioltezza, a conferma di una ... Per ilè il decimo risultato utile consecutivo (7 vittorie e 3 pareggi). Domenica al San Nicola ...Menichini(4 - 3 - 1 - 2): Polverino; Pucino, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maita, Maiello, .... Arbitro: Di Graci di Como Assistenti: Lalomia - Martinelli IV: Saia Marcatori: 44' aut. ..."Queste sono partite difficili, dove a volte il minimo errore ti può costare caro. Secondo me la squadra ha fatto una buona gara anche se i ritmi non erano altissimi, abbiamo gestito bene la palla ...Una vittoria d'oro per i biancorossi: "Non ci sono stati ritmi altissimi, ma abbiamo fatto una partita giusta con una buona gestione della palla, più di Pagani , anche nel finale, creando diverse ...