Bari, accusa: studentessa violentata in ambulanza, arrestato paramedico volontario Presidente di un'associazione di Capurso (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La sera fra il 31 ottobre e l’1 novembre la studentessa universitaria si sentì male per avere bevuto troppo ad una festa. Durante il soccorso, nei pressi del palaghiaccio di Bari, fu violentata, secondo quanto sostiene. È ai domiciliari, con l’accusa di avere stuprato la donna, un paramedico volontario, Presidente di un’associazione di soccorso con sede a Capurso. L'articolo Bari, accusa: studentessa violentata in ambulanza, arrestato paramedico volontario <small class="subtitle">Presidente di un'associazione di Capurso</small> proviene da ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La sera fra il 31 ottobre e l’1 novembre launiversitaria si sentì male per avere bevuto troppo ad una festa. Durante il soccorso, nei pressi del palaghiaccio di, fu, secondo quanto sostiene. È ai domiciliari, con l’di avere stuprato la donna, undi un’di soccorso con sede a. L'articoloin di un'di proviene da ...

