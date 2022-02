Bambino insultato dai compagni di classe perché ebreo | aveva già cambiato scuola perché bullizzato a causa del suo peso

Advertising

Un episodio davvero molto triste e che dimostra quanto ancora, su determinati temi, si è davvero indietro: nel Giorno della Memoria, lo scorso 27 gennaio, a Firenze è stato preso di mira perché ebreo: "Te e la tua famiglia siete solo degli ebrei di m…" La frase antisemita, ma il 13enne aveva risposto così al bullo: "Vergognati di quello che hai detto, se ci fossi stato te nelle camere a gas dei naz ...