Bambini, scuola e Covid-19: cambiano le regole di Dad e quarantene

La Dad cambia, così come cambiano le norme sulle quarantene a scuola. Il Consiglio dei Ministri si è riunito per decidere se è possibile eliminare in tutte le scuole (elementari, medie e superiori) la Dad per gli studenti guariti dal Covid e vaccinati a prescindere dal numero di contagi in aula. Secondo le nuove regole, che dovranno essere approvate dal Cts in via definitiva, gli alunni vaccinati e che hanno contratto l'infezione ma sono guariti potranno continuare ad andare a scuola, evitando quarantene e isolamento. Quindi, così come per gli adulti anche per i più giovani si applicano le stesse regole, ossia obbligo di indossare la mascherina Ffp2 in aula e auto sorveglianza.

