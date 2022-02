"Bambina, resta". Iva Zanicchi travolge Lorena Cesarini, poi gela l'Ariston: "Il mio Festival può finire qui" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Forse non vincerà Iva Zanicchi, ma è già la grande protagonista del Festival di Sanremo 2022. A 82 anni, l'Aquila di Ligonchio conquista il pubblico dell'Ariston con Voglio te, appassionata ballatona old style ricca di pathos e passione. Molti su Twitter non apprezzano il testo (che si concede qualche licenza erotica sorprendente), ma riconoscono alla cantante una interpretazione vocale impeccabile: "Meglio di Emma e Laura Pausini messe insieme", sottolinea qualcuno in tempo reale, riferendosi alle due cantanti che si erano esibite prima di lei, rispettivamente come artista in gara e ospite d'eccezione. Iva rinuncia a scendere le scale dell'Ariston: "Ieri mi sono fatta male al ginocchio", confida. Poi però accetta la sfida e rivolgendosi alla co-conduttrice Lorena ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Forse non vincerà Iva, ma è già la grande protagonista deldi Sanremo 2022. A 82 anni, l'Aquila di Ligonchio conquista il pubblico dell'con Voglio te, appassionata ballatona old style ricca di pathos e passione. Molti su Twitter non apprezzano il testo (che si concede qualche licenza erotica sorprendente), ma riconoscono alla cantante una interpretazione vocale impeccabile: "Meglio di Emma e Laura Pausini messe insieme", sottolinea qualcuno in tempo reale, riferendosi alle due cantanti che si erano esibite prima di lei, rispettivamente come artista in gara e ospite d'eccezione. Iva rinuncia a scendere le scale dell': "Ieri mi sono fatta male al ginocchio", confida. Poi però accetta la sfida e rivolgendosi alla co-conduttrice...

