Balotelli ed il ritorno in Nazionale?

SuperMario manca in Nazionale da oltre tre anni e tutti si stanno chiedendo se il suo possibile ritorno è stata una scelta giusta o sbagliata del ct Mancini. Una figura controversa quella di Mario Balotelli, amatissimo dai tifosi per la sua grinta e per il suo talento, ma temuto da allenatori e compagni di squadra per il suo temperamento negli spogliatoi. Un giocatore dalle tante promesse, ma anche dalle costanti delusioni, che dopo ben tre anni dall'ultima volta che ha indossato la maglia della Nazionale è approdato a Coverciano per lo stage di Gennaio. Ebbene si, a pochi passi dai play-off per i Mondiali di Calcio il ct Mancini ha deciso di dare una chance in Nazionale a Mario che dopo ben tre anni di pausa con la Nazionale, e dopo avvenimenti passati che hanno decisamente ...

