Avete mai visto Johnny, il figlio di Jerry Cala: tale padre, tale figlio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il celebre Jerry Calà, racconta del suo grande amore: il figlio Johnny Calà, praticamente due gocce d’acqua. Conosciamolo meglio figlio di Jerry calà e di Bettina Castioni, stiamo parlando del noto Johnny che nonostante la giovanissima età è già finito nel mirino del gossip perché proprio in queste ore ha esposto il suo pensiero per quanto riguarda la difesa del padre, attaccato per aver preso alcune posizioni politiche pubbliche non per tutti ragionevoli. Jerry Calà e la sua famiglia Johnny Calà ha oggi diciotto anni, è nato nel 2003, un anno dopo l’unione in matrimonio dei suoi genitori Jerry Calà e Bettina Castioni che hanno coronato finalmente il loro amore. In ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il celebreCalà, racconta del suo grande amore: ilCalà, praticamente due gocce d’acqua. Conosciamolo megliodicalà e di Bettina Castioni, stiamo parlando del notoche nonostante la giovanissima età è già finito nel mirino del gossip perché proprio in queste ore ha esposto il suo pensiero per quanto riguarda la difesa del, attaccato per aver preso alcune posizioni politiche pubbliche non per tutti ragionevoli.Calà e la sua famigliaCalà ha oggi diciotto anni, è nato nel 2003, un anno dopo l’unione in matrimonio dei suoi genitoriCalà e Bettina Castioni che hanno coronato finalmente il loro amore. In ...

