Automobilista infuriato supera a destra ma finisce male | il video dello schianto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Automobilista infuriato

Tiscali Notizie

Guidare un'auto comporta delle responsabilità importanti, ma non tutti sembrano capirlo. In questo video, undecisamente di fretta, intenzionato ad arrivare prima a casa, tenta un sorpasso azzardato a destra, finendo però fuori strada. L'auto del maldestro pilota si rovescia più volte, ma senza ......, le avrebbe detto che per colpa sua non riusciva ad uscire. Una volta a casa la giovane si era accorta che oltre ai danni provocati dall', lungo tutta la fiancata destra aveva ...In questo video, un automobilista decisamente di fretta, intenzionato ad arrivare prima a casa, tenta un sorpasso azzardato a destra, finendo però fuori strada. L’auto del maldestro pilota si ...Iniziative pacifiche non sempre viste di buon occhio soprattutto dagli automobilisti infuriati che si trovarono imbottigliati sulle grandi arterie stradali romane in orario di punta. Dopo una pausa ...